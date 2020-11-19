القبض على عدد من مخالفي نظام الإقامة والحالات الجنائية بجازان "صور"

جازان (صدى):
ضبطت دوريات الأمن بمنطقة عدداً من المخالفين وبعض الحالات الجنائية المختلفة، بمتابعة ميدانية من مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة جازان العقيد فواز بن سليمان الدخيل.
جاء ذلك خلال حملة أمنية لضبط المخالفات الأمنية ومخالفي نظام الإقامة والعمل، حيث راعت دورية الأمن في خططها الأمنية أثناء عمليات القبض، تحديد العمالة المخالفة من خلال أكثر الأحياء تجمعا للعمالة، وأكثر الشوارع التي تتكدس فيها العمالة السائبة، ثم يتم رسم الخطط وتحدد الأوقات المناسبة للقضاء عليها والتأكد من توفير كافة الإمكانيات المناسبة والكافية لكل جهة خلال المدة المحددة لتلك الخطة.