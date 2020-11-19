9 أندية في دوري المحترفين تحصل على الرخصة الآسيوية 

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة تراخيص الأندية في رابطة دوري المحترفين، منح أندية الهلال، والنصر، والأهلي، والوحدة، والفيصلي، والشباب، والتعاون، والفتح، والفيحاء، الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك بعد استيفائهم المعايير الإلزامية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ورفضت اللجنة منح أندية الرائد، والاتفاق، وأبها، وضمك، والاتحاد، والحزم، والعدالة الرخصة الآسيوية، لعدم استيفائهم عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.
وأبانت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إخطارها بالقرار، وفق الإجراءات المحددة في لائحة تراخيص الأندية.