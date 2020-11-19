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"الشثري" يوضح حكم وضع الكحل للرجال "فيديو" 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1735
"الشثري" يوضح حكم وضع الكحل للرجال "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم وضع الكحل للرجال.

وقال " الشثري "  خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" الكحل مباح للرجال، والدليل  النبي " صلى الله عليه وسلم " اكتحل ".

وأضاف  " الشثري ":" الكحل من الأمور  العادية، وبالتالي فعل النبي صلي الله عليه وسلم يدل على الإباحة ولا يأخذ منه الاستحباب ".

وتابع:" إذا كانت المرأة  تبرز عينيها بالكحل أمام الرجال الأجانب،  فالكحل زينة وهي ممنوعة من إظهار الزينة أمام الرجال الأجانب ".

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أحدث التعليقات

الغامدي
1,526,500 هذا مجموع المخالفات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
حسين عبدالله الدوسري
مايشبه لابوة ولا يحزنون،، يمكن شبه خواله،،
خالد
هو لو وكل محامي كان اموره طيبه .... لكن يوكل محاميه ... زين اللي ماعطوه مؤبد .هههههه

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