"الشثري" يوضح حكم وضع الكحل للرجال "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم وضع الكحل للرجال.
وقال " الشثري " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" الكحل مباح للرجال، والدليل النبي " صلى الله عليه وسلم " اكتحل ".
وأضاف " الشثري ":" الكحل من الأمور العادية، وبالتالي فعل النبي صلي الله عليه وسلم يدل على الإباحة ولا يأخذ منه الاستحباب ".
وتابع:" إذا كانت المرأة تبرز عينيها بالكحل أمام الرجال الأجانب، فالكحل زينة وهي ممنوعة من إظهار الزينة أمام الرجال الأجانب ".