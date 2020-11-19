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فيديو لعبدالرحمن المطيري يسفه معاق يثير الجدل

Time منذ 39 دقيقة
Views 1986
فيديو لعبدالرحمن المطيري يسفه معاق يثير الجدل

عادل الحربي (صدى):
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لمواطن من ذوي الإعاقة وهو يشكو مشهور سناب شات، عبد الرحمن المطيري لقيام الأخير بالاستخفاف به وتسفيهه.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المغردين بسبب طريقة تعامل مشهور سناب، عبد الرحمن المطيري، مع المواطن المعاق الذي لجأ إليه بسبب منشور مساعدة الناس.

وقال المواطن في مقطع فيديو : "كنت منوم وطلعت من المستشفى تعبان عشان أوصل منشور عن مساعدة الناس إلى عبد الرحمن المطيري قولت أوصلها بإيدي.. وللأسف كل الأسف خدهم وسفهني.. وقالي اكتب رقمك وبرد عليك".

وأضاف المواطن المعاق أن " المشهور خلف الكاميرا غير.. وأمام الكاميرا غير.. والإعلام يلعب دور أساسي يرفع الشخص فوق" .

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أحدث التعليقات

الغامدي
1,526,500 هذا مجموع المخالفات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
حسين عبدالله الدوسري
مايشبه لابوة ولا يحزنون،، يمكن شبه خواله،،
خالد
هو لو وكل محامي كان اموره طيبه .... لكن يوكل محاميه ... زين اللي ماعطوه مؤبد .هههههه

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