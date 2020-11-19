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بالفيديو.. "شعاع" تروي تجربتها مع مبادرة تمكين السائقات

Time منذ ساعة
Views 1616
بالفيديو.. "شعاع" تروي تجربتها مع مبادرة تمكين السائقات

الدمام (صدى):
أطلق مكتب الضمان التنمية الاجتماعية في الدمام مبادرة تمكين السائقات الذي يهدف إلي توفير دخل اضافي لمستفيدات الضمان عبر خدمة التوصيل.

وتحدثت إحدى المستفيدات شعاع حسن عن لتجربة، قائلة أنها تقوم بتوصيل الأشخاص والطلبات أيضا ، وتطمح في التوسع بخدمة التوصيل .

وأضافت إنها لاتقتصر في عملها على الدمام والخبر أو الظهران فقط ، بل توجهت للأحساء والرياض والجبيل ورأس تنورة ومحافظة القطيف.

وأشارت شعاع إلى أن بعض النساء يواجهن مشاكل بسبب المواصلات، ووجود العنصر النسائي بهذا المجال سوف يساعد على تلافي بعض هذه المشاكل.

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أحدث التعليقات

الغامدي
1,526,500 هذا مجموع المخالفات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
حسين عبدالله الدوسري
مايشبه لابوة ولا يحزنون،، يمكن شبه خواله،،
خالد
هو لو وكل محامي كان اموره طيبه .... لكن يوكل محاميه ... زين اللي ماعطوه مؤبد .هههههه

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