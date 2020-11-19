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تفاصيل علاقة فينيسيوس ببنزيما 

Time منذ ساعة
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تفاصيل علاقة فينيسيوس ببنزيما 

وكالات (صدى):
تحدث البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عن تفاصيل علاقته مع كريم بنزيما، والأحلام التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وقال "  جونيور ":"  ما حدث مع بنزيما؟ نحنُ محترفون كرة القدم نعرف بيننا جيدًا ما في الأمر، هناك أمور ورموز بيننا لا تعرفونها، ما حدث كان بمثابة إثارة الضجة ".

ولفت " جونيور ":"  كريم، وأنا لسنا فقط زملاء في نفس الفريق، بل أكثر من ذلك، نحن محترفون ونعرف كيف تسير الأمور، علاقتي بكريم ممتازة ".

وأوضح " جونيور ":"  أن أسلوب المراوغة في دمّي منذ أن كنت صغيرًا، احب لعب كرة القدم بأسلوب سريع وبتمريرات سريعة للبحث عن زملائي في الملعب، عند وصولي لمدريد علمت أنّني يجب أن أضيف أشياء معيّنة لكيفيّة لعبي لكرة القدم ".

وتابع: " في مدريد لا وجود للأحلام، هي أهداف وليست أحلام وأهدافنا هي الحصول على كل شيء، أريد أن أحصل على كل الألقاب الكبيرة "، مبينا:" كل ما يمكن رؤيته مني لم يتم مشاهدته بعد، في كل يوم أتعلم شيئًا، وتفكيري بدأ يتجه نحو ما تتطلبه الكرة الأوروبية ".

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أحدث التعليقات

الغامدي
1,526,500 هذا مجموع المخالفات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
حسين عبدالله الدوسري
مايشبه لابوة ولا يحزنون،، يمكن شبه خواله،،
خالد
هو لو وكل محامي كان اموره طيبه .... لكن يوكل محاميه ... زين اللي ماعطوه مؤبد .هههههه

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