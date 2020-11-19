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شاهد.. طريقة تحضير جلسة صُلح عن بُعد عبر "تراضي"

Time منذ ساعة
Views 1585
شاهد.. طريقة تحضير جلسة صُلح عن بُعد عبر "تراضي"

حمود العنزي (صدى):
أظهر مقطع فيديو طريقة تحضير جلسة صُلح عن بُعد عبر منصّة " تراضي "، وجاءت كالتالي: اضغط على الرابط في الرسالة النصية اضغط على الحصول على Teams ثم قم بتحميل التطبيق.

وبحسب المقطع، افتح التطبيق واضغط على التسجيل المجاني ، اكتب بريدك الإلكتروني ثم اضغط على Next ، حدد for work ثم اضغط على Next ، اضغط على creat account ثم اكتب الرمز المرسل لبريدك الإلكتروني، اضغط علىNext اكتب الرمز الذي تراه في الصورة ثم اضغط على Next.

ووفقا للفيديو، املأ البيانات المطلوبة ثم وانزل لأسفل الشاشة، اضغط على set up Teams ثم عد إلى الرسالة واضغط على الرابط مرة أخرى، اضغط على الانضمام كضيف لتفعيل الكاميرا، لاختيار نوع الكاميرا سواء أمامية أو خلفية، وتفعيل الميكرفون وستحضر الجلسة عن بعد.

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أحدث التعليقات

الغامدي
1,526,500 هذا مجموع المخالفات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يريدوووو تشويه المراه السعوديه الله خير الماكرين حسبي الله
حسين عبدالله الدوسري
مايشبه لابوة ولا يحزنون،، يمكن شبه خواله،،
خالد
هو لو وكل محامي كان اموره طيبه .... لكن يوكل محاميه ... زين اللي ماعطوه مؤبد .هههههه

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