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شاهد.. أماكن البيعة في المملكة 

Time منذ 9 دقائق
Views 1260
شاهد.. أماكن البيعة في المملكة 

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو 9 أماكن تمت فيها بيعات الشعب السعودي لأئمة وملوك المملكة، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

وبحسب الفيديو التوثيقي الذي أعدته دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة السادسة، فإن الإمام محمد بن سعود بويع في الدرعية عام 1139 هجريا " 1727 ميلاديا "بتوليه إمارة الدرعية ثم أسس الدولة السعودية الأولى، كما بويع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض عام 1240 هجريا " 1824 ميلاديا ".

ووفقا للفيديو، بويع فيه الملك عبدالعزيز في جامع الإمام تركي بن عبدالله  عام 1320 هجريا " 1902 ميلاديا "، فيما بويع في القصر الملكي بجدة الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1373 هجريا " 1953 ميلاديا ".

وشهد قصر الحكم في مدينة الرياض بيعة كلا من الملك فيصل بن عبدالعزيز 1384 هجريا " 1964 ميلاديا "، والملك خالد بن عبدالعزيز 1395 هجريا " 1975 ميلاديا "، الملك فهد بن عبدالعزيز 1402 هجريا " 1982 ميلاديا "، الملك عبدالله بن عبدالعزيز 1426 هجريا " 2005 ميلاديا "، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - 1436 هجريا " 2015 ميلاديا ".

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أحدث التعليقات

Mnawar
يطيب علي عيب عليك'وبعدين الكوري ذي جيب اي وحده يعجبها'تبي واحد طعس
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. المقرود مفهي ..
abdul
حتى لو هاربة من أهلها هذا شأن بينها وبين اهليها و عشيرتها . ولكن بعض الناس أنوفهم طويلة ولازم تتشمم في كل فتحة وبالوعة .
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من شر ماخلق .. هذي اظنها من الشيطان السماوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
مسكين وتخرفع ..

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