كهربا يعلن إصابته بفيروس كورونا 

وكالات (صدى):
أصيب اللاعب المصري محمود عبد المنعم " كهربا " جناح الأهلي المصري، بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل 7 أيام من مباراة الأهلي ضد الزمالك المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال " كهربا ":" الحمد لله على كل شيء، أُصبت بـ كورونا، دعواتكم ".
ومن المتوقع ألا يشارك لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم في لقاء الزمالك يوم الجمعة المقبلة، حيث سيدخل حاليًا بفترة الحجر الصحي.
وكان الأهلي عانى من إصابة اللاعب محمد هاني ظهير أيمن الفريق في مباراة منتخب مصر ضد توجو يوم السبت الماضي، ومن إصابة اللاعب المالي أليو ديانج، الذي كان يشارك مع منتخب بلاده قبل يومين في تصفيات كأس إفريقيا 2021.