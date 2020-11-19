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الكشف عن موعد عودة كاريلو إلى تدريبات الهلال 

Time منذ 47 دقيقة
Views 1585
الكشف عن موعد عودة كاريلو إلى تدريبات الهلال 

ماجد محمد (صدى):
كشف مصدر مسؤول بنادي الهلال عن موعد عودة الدولي البيروفي أندريه كاريلو، إلى الرياض، بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب بلاده.

وقال المصدر إن كاريلو سيصل إلى الرياض فجر الغد " الجمعة "، لافتا إلى أنه سيدخل حجرًا صحيًا لمدة يومين، وفقًا للبروتوكول، قبل المشاركة في التدريبات.

وكان كاريلو شارك برفقة منتخب بيرو أمام تشيلي والأرجنتين، في 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وانتهت المباراتان بخسارة بيرو بنتيجة (0-2).

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أحدث التعليقات

Mnawar
يطيب علي عيب عليك'وبعدين الكوري ذي جيب اي وحده يعجبها'تبي واحد طعس
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. المقرود مفهي ..
abdul
حتى لو هاربة من أهلها هذا شأن بينها وبين اهليها و عشيرتها . ولكن بعض الناس أنوفهم طويلة ولازم تتشمم في كل فتحة وبالوعة .
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من شر ماخلق .. هذي اظنها من الشيطان السماوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
مسكين وتخرفع ..

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