الكشف عن موعد عودة كاريلو إلى تدريبات الهلال 

ماجد محمد (صدى):
كشف مصدر مسؤول بنادي الهلال عن موعد عودة الدولي البيروفي أندريه كاريلو، إلى الرياض، بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب بلاده.
وقال المصدر إن كاريلو سيصل إلى الرياض فجر الغد " الجمعة "، لافتا إلى أنه سيدخل حجرًا صحيًا لمدة يومين، وفقًا للبروتوكول، قبل المشاركة في التدريبات.
وكان كاريلو شارك برفقة منتخب بيرو أمام تشيلي والأرجنتين، في 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وانتهت المباراتان بخسارة بيرو بنتيجة (0-2).