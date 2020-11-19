بالصور.. الهلال يواصل تدريباته بمشاركة الشهراني 

طلال الغامدي (صدى):
واصل فريق الهلال تدريباته الاعتيادية بعدما منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث بدأ المران بتدريبات الإحماء وسط مشاركة لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي.
و أدى ياسر الشهراني مرانا لياقيا بالجري، وأداء تدريبات لياقية بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي، فيما فرض المساعد الأول كريستيانو باتشي جمل فنية وتطبيقات تكتيكية على كامل الملعب.
ومن المقرر أن يصل اللاعب أندري كاريلو فجر يوم غد الجمعة إلى الرياض بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، كما اختتم الجهاز الفني المران المناورة على جزء من الملعب .