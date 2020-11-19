الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة 

Time منذ ساعة
Views 1710
Comment 1
بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة 

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة.

وقال " السليمان " خلال تصريحات تلفزيونية، إن البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة لا حرج فيه، مضيفا:" الذي جاء التحريم فيه هو بعد النداء الثاني ويكون هذا بعد دخول الخطيب للخطبة فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني فهنا يحرم البيع ".

واستشهد " السليمان " بقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ".

وشدد:" يجب على البائع ألا يبيع بعد الأذان الثاني وكذلك أيضا يتنبه للمسلم عند حضوره للصلاة بعد الأذان الثاني ألا يشتري حتى تنتهي الصلاة  ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
محمد
ترامب ذهب الى مزبلة التاريخ خلاص
ابو محمد 😎 ✍️
منظر رائع ..
abdul
أجل ما ذا تريدون ؟ ينافق ويضع دسلايك ليتظاهر بالتقوى والورع ؟
abdul
أجل ما ذا تريدون ؟ ينافق ويضع دسلايك ليتظاهر بالتقوى والورع ؟

أخر الأخبار

إيسكو يقترب من أرسنال
إيسكو يقترب من أرسنال
Time منذ دقيقة Views 1042
أهم شيء التصوير
أهم شيء التصوير
Time منذ 10 دقائق Views 190
اللقاح الثاني للكورونا
اللقاح الثاني للكورونا
Time منذ 11 دقيقة Views 155
موقف طريف بسبب حكم المباراة
موقف طريف بسبب حكم المباراة
Time منذ 12 دقيقة Views 231
بالصور.. الهلال يواصل تدريباته بمشاركة الشهراني 
بالصور.. الهلال يواصل تدريباته بمشاركة الشهراني 
Time منذ 12 دقيقة Views 1308
انفجار في خط لأنابيب الغاز بمصر 
انفجار في خط لأنابيب الغاز بمصر 
Time منذ 26 دقيقة Views 1353
بابا الفاتيكان يضع " لايك " على صورة عارضة أزياء خادشة
بابا الفاتيكان يضع " لايك " على صورة عارضة أزياء خادشة
Time منذ 30 دقيقة Views 275
محامي ترامب: هناك تزوير للانتخابات في عدة ولايات أمريكية
محامي ترامب: هناك تزوير للانتخابات في عدة ولايات أمريكية
Time منذ 48 دقيقة Views 1609
مواعيد وآليات الاختبارات النهائية بجامعة حائل 
مواعيد وآليات الاختبارات النهائية بجامعة حائل 
Time منذ ساعة Views 1544
انتبهوا تطيح العروس عليكم
انتبهوا تطيح العروس عليكم
Time منذ ساعة Views 341