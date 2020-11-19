بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة 

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة.
وقال " السليمان " خلال تصريحات تلفزيونية، إن البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة لا حرج فيه، مضيفا:" الذي جاء التحريم فيه هو بعد النداء الثاني ويكون هذا بعد دخول الخطيب للخطبة فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني فهنا يحرم البيع ".
واستشهد " السليمان " بقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ".
وشدد:" يجب على البائع ألا يبيع بعد الأذان الثاني وكذلك أيضا يتنبه للمسلم عند حضوره للصلاة بعد الأذان الثاني ألا يشتري حتى تنتهي الصلاة ".