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التحكيم يحسم الجدل حول إلغاء هدف خربين: قرار صحيح

Time منذ 16 دقيقة
Views 1377
التحكيم يحسم الجدل حول إلغاء هدف خربين: قرار صحيح

ماجد محمد (صدى):
حسم مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم، عن قرار الحكم المثير للجدل في مباراة الهلال والعين، في افتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد نافارو في مؤتمر لجنة الحكام، أن قرار إلغاء هدف عمر خربين، مهاجم الهلال، أمام العين، كان صحيحًا.

وأشار مدير دائرة التحكيم إلى أن إلغاء الهدف كان قرار صحيح من var لوجود لاعب من الهلال أقل من متر من حائط الصد فضلاً عن تحرك اللاعب قبل صافرة الحكم .

من ناحية أخرى، أوضح مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم عن سبب عدم احتساب ركلة جزاء لمارتينيز لاعب النصر أمام الشباب، مؤكدا أن القرار سليم من حكم المباراة.

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أحدث التعليقات

ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. والف الف نعم ونعم ، بحكامنا قادتنا ، جفظهم الله وحماهم من كيد الكائدين وكل ذي شر .. آمين .. .. سمو الامير خالد الفيصل ، صاغ كلماته من ذهب مرصعة بالألماس ، كعادته .. صح لسانك ياسمو الامير ..
QLQ
... اخونجية مثلية قذرين
انور المالكي
اش هو اللي مخالف للنشر ؟؟

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