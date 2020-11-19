التحكيم يحسم الجدل حول إلغاء هدف خربين: قرار صحيح

ماجد محمد (صدى):
حسم مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم، عن قرار الحكم المثير للجدل في مباراة الهلال والعين، في افتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد نافارو في مؤتمر لجنة الحكام، أن قرار إلغاء هدف عمر خربين، مهاجم الهلال، أمام العين، كان صحيحًا.
وأشار مدير دائرة التحكيم إلى أن إلغاء الهدف كان قرار صحيح من var لوجود لاعب من الهلال أقل من متر من حائط الصد فضلاً عن تحرك اللاعب قبل صافرة الحكم .
من ناحية أخرى، أوضح مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم عن سبب عدم احتساب ركلة جزاء لمارتينيز لاعب النصر أمام الشباب، مؤكدا أن القرار سليم من حكم المباراة.