حسم موقف السومة من المشاركة أمام الشباب 

ماجد محمد (صدى):
حسم مهاجم فريق النادي الأهلي السوري عمر السومة، موقفه من المشاركة أمام الشباب، بالجولة الخامسة " جولة قمة الرياض "، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن السومة سيشارك في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي خلال اليومين المقبلين، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي لحقت به مؤخرًا، بحسب " الرياضية ".
وارتفعت نسب حظوظ لاعب الأهلي للمشاركة في مواجهة الشباب، بعدما اقترب من الدخول في تدريبات الأهلي الجماعية خلال الفترة المقبلة.
واتضح أن لاعب وسط فريق الأهلي سلطان مندش، بات جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي أمام الشباب، بعد تعافيه من الإصابة التي تسببت في غيابه.