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شاهد.. أسراب الجراد تغزو البكيرية

Time منذ 54 دقيقة
Views 1589
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شاهد.. أسراب الجراد تغزو البكيرية

القصيم (صدى):
رصد مقطع فيديو أسراب الجراد تغزو محافظة البكيرية، وخاصة المناطق الزراعية، مما أثار استياء وتذمر الأهالي الذين طالبوا الجهات المختصة بضرورة القضاء على الجراد حفاظا على محاصيلهم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت أن المملكة خالية من تكاثر الجراد الصحراوي بعد أن تمت السيطرة على جميع الأسراب الغازية سابقًا من اليمن، والتي خلفت تكاثر محدود في شمال جازان، وتم التطهير بشكل جيد نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك بتكثيف العمل الميداني والقرب من مواقع الإصابة.

وأشارت الوزارة، إلى أن عمليات الاستكشاف والمكافحة ما زالت مستمرة لرصد الأسراب القادمة وإجراء أعمال المكافحة في جميع مواقع تواجدها، إلا أن الوضع المتفاقم في السودان وأرتيريا وإثيوبيا واليمن، يجعل التهديد مرتفع المستوى نحو المملكة.

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أحدث التعليقات

ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. والف الف نعم ونعم ، بحكامنا قادتنا ، جفظهم الله وحماهم من كيد الكائدين وكل ذي شر .. آمين .. .. سمو الامير خالد الفيصل ، صاغ كلماته من ذهب مرصعة بالألماس ، كعادته .. صح لسانك ياسمو الامير ..
QLQ
... اخونجية مثلية قذرين
انور المالكي
اش هو اللي مخالف للنشر ؟؟

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