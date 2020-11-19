" تريساكو " يعلن افتتاح مركز متخصص في خدمة الفار

طلال الغامدي (صدى):
أعلن رئيس لجنة الحكام فرناندو تريساكو، عن افتتاح مركز مختص في تقنية الفار بالموسم القادم، لافتا:" ستنتقل جميع غرف الفار في الرياض الذي سيفتتح قريباً ".
وأضاف " تريساكو ":" هدفنا الموسم القادم إطلاق تقنية الفار لدوري الدرجة الأولى "، موضحا:" ستكون جميع المباريات تبث من مركز واحد للفار في مدينة الرياض ".
وأشار:" أهم شي لدينا يكون القرار صحيح سواء تم مراجعته أو لم تتم مراجعته من تقنية الفار "، مبينا:" أداء الحكام المساعدين للفار كان ممتاز جداً خلال الفترة الماضية ".
وأردف:" دائما مانقول للحكام إذا كان لديك أي شك في أي حالة اذهب للشاشة لتتأكد بنفسك "، مضيفا:" الحالات التي اتخذت القرارات بها من حكم الساحة ٧٤ تم تأكيدها من حكام الفار بأنها صحيحة و٥ حالات فقط تم تصحيحها من حكم غرفة الفار ".
وتابع:" لا يوجد لدينا حكام محترفين بشكل كامل ولكن لدينا شبه محترفين وسينضم للعمل لدينا ٢٠ حكم للاحتراف وسنعمل على الاحتراف بشكل كامل ".