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" تريساكو " يعلن افتتاح مركز متخصص في خدمة الفار

Time منذ ساعة
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" تريساكو " يعلن افتتاح مركز متخصص في خدمة الفار

طلال الغامدي (صدى):
أعلن رئيس لجنة الحكام فرناندو تريساكو، عن افتتاح مركز مختص في تقنية الفار بالموسم القادم، لافتا:" ستنتقل جميع غرف الفار في الرياض الذي سيفتتح قريباً ".

وأضاف " تريساكو ":" هدفنا الموسم القادم إطلاق تقنية الفار لدوري الدرجة الأولى "، موضحا:" ستكون جميع المباريات تبث من مركز واحد للفار في مدينة الرياض ".

وأشار:" أهم شي لدينا يكون القرار صحيح سواء تم مراجعته أو لم تتم مراجعته من تقنية الفار "، مبينا:" أداء الحكام المساعدين للفار كان ممتاز جداً خلال الفترة الماضية ".

وأردف:" دائما مانقول للحكام إذا كان لديك أي شك في أي حالة اذهب للشاشة لتتأكد بنفسك "، مضيفا:" الحالات التي اتخذت القرارات بها من حكم الساحة ٧٤ تم تأكيدها من حكام الفار بأنها صحيحة و٥ حالات فقط تم تصحيحها من حكم غرفة الفار ".

وتابع:" لا يوجد لدينا حكام محترفين بشكل كامل ولكن لدينا شبه محترفين وسينضم للعمل لدينا ٢٠ حكم للاحتراف وسنعمل على الاحتراف بشكل كامل ".

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أحدث التعليقات

ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. والف الف نعم ونعم ، بحكامنا قادتنا ، جفظهم الله وحماهم من كيد الكائدين وكل ذي شر .. آمين .. .. سمو الامير خالد الفيصل ، صاغ كلماته من ذهب مرصعة بالألماس ، كعادته .. صح لسانك ياسمو الامير ..
QLQ
... اخونجية مثلية قذرين
انور المالكي
اش هو اللي مخالف للنشر ؟؟

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