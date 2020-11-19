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شاهد.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان " قمة العشرين "

Time منذ 38 دقيقة
Views 1532
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شاهد.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان " قمة العشرين "

مكة المكرمة (صدى):
نظم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بعنوان " قمة العشرين "، بمناسبة استضافة المملكة الأحد المقبل لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-

ومن المقرر أن الرياض تستضيف الأحد المقبل قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة الملك سلمان، لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتضم مجموعة العشرين قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية

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أحدث التعليقات

ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. والف الف نعم ونعم ، بحكامنا قادتنا ، جفظهم الله وحماهم من كيد الكائدين وكل ذي شر .. آمين .. .. سمو الامير خالد الفيصل ، صاغ كلماته من ذهب مرصعة بالألماس ، كعادته .. صح لسانك ياسمو الامير ..
QLQ
... اخونجية مثلية قذرين
انور المالكي
اش هو اللي مخالف للنشر ؟؟

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