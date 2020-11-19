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الشروط والوثائق المطلوبة لقبول طلب تملك العقارات

Time منذ ساعة
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الشروط والوثائق المطلوبة لقبول طلب تملك العقارات

الرياض (صدى):
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ،الشروط والوثائق المطلوبة لقبول طلب تملك العقارات.

وأوضحت الأمانة أنه لابد أن يكون الطلب مقدم خلال سنة من تاريخ 5 جماد أول 1442هجريا ، ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا تنفي المصورات الجوية او المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 وتاريخ 9-11-1387هجريا، ويجب ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات".

وأضافت أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملاً على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء.

وأشارت إلى أن التقديم يكون عن طريق منصة إحكام الرقمية والتي سيتم إطلاقها بتاريخ 5/5/1442

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أحدث التعليقات

ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابوخالد
الله يحفظهم فنان أسعدنا ومحترم واحترم فنه
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. والف الف نعم ونعم ، بحكامنا قادتنا ، جفظهم الله وحماهم من كيد الكائدين وكل ذي شر .. آمين .. .. سمو الامير خالد الفيصل ، صاغ كلماته من ذهب مرصعة بالألماس ، كعادته .. صح لسانك ياسمو الامير ..
QLQ
... اخونجية مثلية قذرين
انور المالكي
اش هو اللي مخالف للنشر ؟؟

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