"الصحة الأمريكية" تحدد شرطًا للعمل مع بايدن 

واشنطن (صدى):
أوضح وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، أن الوزارة لن تعمل مع جو بايدن قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أشار " عازار " إلى أنه بمجرد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات سنضمن انتقالًا وتخطيطًا مهنيًا شاملاً وتعاونيًا، مبينا أن هذا إجراء روتيني لإدارة الخدمات العامة للتأكد من سلامة الوضع فقط.
وكانت إدارة ترامب، رفضت التعاون في مجالات أخرى " لا سيما الأمن القومي " مع جو بايدن، الممنوع من تلقي تقارير استخباراتية خلال الفترة الانتقالية.
يذكر أن فريق دونالد ترامب رفع دعاوى قضائية في عدة ولايات، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تقوم هذه القضايا بتغيير النتائج.