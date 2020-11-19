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"الصحة الأمريكية" تحدد شرطًا للعمل مع بايدن 

Time منذ 28 دقيقة
Views 1457
"الصحة الأمريكية" تحدد شرطًا للعمل مع بايدن 

واشنطن (صدى):
أوضح وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، أن الوزارة لن تعمل مع جو بايدن قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أشار " عازار " إلى أنه بمجرد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات سنضمن انتقالًا وتخطيطًا مهنيًا شاملاً وتعاونيًا، مبينا أن هذا إجراء روتيني لإدارة الخدمات العامة للتأكد من سلامة الوضع فقط.

وكانت إدارة ترامب، رفضت التعاون في مجالات أخرى " لا سيما الأمن القومي " مع جو بايدن، الممنوع من تلقي تقارير استخباراتية خلال الفترة الانتقالية.

يذكر أن فريق دونالد ترامب رفع دعاوى قضائية في عدة ولايات، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تقوم هذه القضايا بتغيير النتائج.

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أحدث التعليقات

مدحت سراج
يعني بهذا الخبر خوفتو النصر وهو يحتفل بساحة النصر بوجود فرسان نجد والله مسخررررة
نجاة محمد
اقول لك خلي فلوسك في جيبك ماحد راح يشوف المسلسل
البسطويسي
هذي من وين طلعت ومتى صارت فنانه ، انا لله وانا اليه راجعون
الفاتح
عموري لعب مع لعب مع فريقك ثلاث دقائق ب 90 مليون,,,العالم موجهال ياابو وليد..
.M.
كمية تنمرر مو طبيعيه هنا من التعليقات 😅 وش عليكم منها هي حرة بحياتها ومن انت لكي تحكم عليها بنار جهنم يمكن هي احسن منك تخاف وتصلي وتتقي الله

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