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شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر أبشر

Time منذ 38 دقيقة
Views 1477
شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر أبشر

عادل الحربي (صدى):
أتاحت منصة أبشر للأمهات إصدار سجل للأسرة خاص بها عبر حسابها في المنصة إلكترونيا.

وقالت منصة أبشر في تغريدة لها عبر تويتر، إنه يجب أن تكون حالة مقدمة الطلب إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني واصل.

وأضافت منصة أبشر أنه يمكن للأمهات الوصول لخدمة إصدار سجل للأسرة، من خلال تسجيل الدخول في المنصة وكتابة عبارة "سجل الأسرة للأمهات" في محرك البحث للانتقال السريع.

وأوضحت أنه في حال صدر سجل للأسرة مسبقًا فلن يصدر سجل جديد إلا في عدة حالات وهي: "وجود تغيير في حالة مقدمة الطلب- تغيير في عدد أفراد الأسرة- تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة".

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أحدث التعليقات

مدحت سراج
يعني بهذا الخبر خوفتو النصر وهو يحتفل بساحة النصر بوجود فرسان نجد والله مسخررررة
نجاة محمد
اقول لك خلي فلوسك في جيبك ماحد راح يشوف المسلسل
البسطويسي
هذي من وين طلعت ومتى صارت فنانه ، انا لله وانا اليه راجعون
الفاتح
عموري لعب مع لعب مع فريقك ثلاث دقائق ب 90 مليون,,,العالم موجهال ياابو وليد..
.M.
كمية تنمرر مو طبيعيه هنا من التعليقات 😅 وش عليكم منها هي حرة بحياتها ومن انت لكي تحكم عليها بنار جهنم يمكن هي احسن منك تخاف وتصلي وتتقي الله

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