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"وادي يبه" بتهامة طبيعة ساحرة تجذب عشاق الطبيعة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1310
"وادي يبه" بتهامة طبيعة ساحرة تجذب عشاق الطبيعة

مكة المكرمة (صدى):
يعتبر وادي يبه من أجمل الأودية بالمملكة ، وأحد أهم وديان تهامة في الجزء الغربي، بالقرب من جمعة ربيعة المقاطرة ومركز القوز جنوب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ويشتهر الوادي بوفرة المياه بامتداد المناطق الجبلية، ويضيق ويتسع تبعاً للتكوينات الصخرية، حيث يزداد اتساعه في المناطق المنبسطة باتجاه البحر الأحمر، ويتميز الوادي بطبيعته الخلابة، ويعد مجرى لمياه الأمطار، ويشكّل لوحة جمالية ربانية ساحرة.

ويبلغ طول الوادي حوالي 100 كم ، ويصب في البحر الأحمر، ماراً بمحافظتي بارق والمجاردة، ويضيق الوادي ويتسع تبعاً للتكوينات الصخرية، حيث يزداد اتساعه في المناطق المنبسطة خاصة بالقرب من قرية الصهوة من قرى مركز القوز، حيث ينبع الوادي من غرب قرية باشوت التابعة لمنطقة عسير حيث يبلغ متوسط انحداره 13 مترا.

وللوادي عدة روافد أهمها وادي خاط ووادي عين، ويصب في البحر الأحمر جنوب مصب وادي قنونا "قرية عنيكر "وشمال مصب وادي حلي.

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أحدث التعليقات

مدحت سراج
يعني بهذا الخبر خوفتو النصر وهو يحتفل بساحة النصر بوجود فرسان نجد والله مسخررررة
نجاة محمد
اقول لك خلي فلوسك في جيبك ماحد راح يشوف المسلسل
البسطويسي
هذي من وين طلعت ومتى صارت فنانه ، انا لله وانا اليه راجعون
الفاتح
عموري لعب مع لعب مع فريقك ثلاث دقائق ب 90 مليون,,,العالم موجهال ياابو وليد..
.M.
كمية تنمرر مو طبيعيه هنا من التعليقات 😅 وش عليكم منها هي حرة بحياتها ومن انت لكي تحكم عليها بنار جهنم يمكن هي احسن منك تخاف وتصلي وتتقي الله

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