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"النمر": السباحة مفيدة لمرضى القلب في حالة واحدة  

Time منذ 21 دقيقة
Views 1370
"النمر": السباحة مفيدة لمرضى القلب في حالة واحدة  

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن ممارسة السباحة مفيدة لمرضى القلب الذين حالتهم مستقرة بعد إجراء عملية القسطرة.

وأضاف " النمر ":" السباحة مفيدة لمرضى القلب كنوع من أنواع الرياضة "، ويأتي ذلك ردا على استفسارات متابعيه.

وكان " النمر " ذكر في تصريحات سابقة أن ارتفاع إنزيمات القلب لا يعني" دائما " جلطة، لافتا: إنزيم القلب يرتفع لعدة أسباب منها:" إلتهاب العضلة، ضعف القلب الشديد، قصور الكلى، ارتفاع الضغط الشديد ".

وأوضح " النمر " أن ‏القلب عضو مليء بالأعصاب الحسيّه ولذلك ألم القلب قد يكون من الشرايين، العضلة، غشاء القلب.

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أحدث التعليقات

مدحت سراج
يعني بهذا الخبر خوفتو النصر وهو يحتفل بساحة النصر بوجود فرسان نجد والله مسخررررة
نجاة محمد
اقول لك خلي فلوسك في جيبك ماحد راح يشوف المسلسل
البسطويسي
هذي من وين طلعت ومتى صارت فنانه ، انا لله وانا اليه راجعون
الفاتح
عموري لعب مع لعب مع فريقك ثلاث دقائق ب 90 مليون,,,العالم موجهال ياابو وليد..
.M.
كمية تنمرر مو طبيعيه هنا من التعليقات 😅 وش عليكم منها هي حرة بحياتها ومن انت لكي تحكم عليها بنار جهنم يمكن هي احسن منك تخاف وتصلي وتتقي الله

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