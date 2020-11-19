"النمر": السباحة مفيدة لمرضى القلب في حالة واحدة  

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن ممارسة السباحة مفيدة لمرضى القلب الذين حالتهم مستقرة بعد إجراء عملية القسطرة.
وأضاف " النمر ":" السباحة مفيدة لمرضى القلب كنوع من أنواع الرياضة "، ويأتي ذلك ردا على استفسارات متابعيه.
وكان " النمر " ذكر في تصريحات سابقة أن ارتفاع إنزيمات القلب لا يعني" دائما " جلطة، لافتا: إنزيم القلب يرتفع لعدة أسباب منها:" إلتهاب العضلة، ضعف القلب الشديد، قصور الكلى، ارتفاع الضغط الشديد ".
وأوضح " النمر " أن القلب عضو مليء بالأعصاب الحسيّه ولذلك ألم القلب قد يكون من الشرايين، العضلة، غشاء القلب.