وزير الإعلام: المملكة من أوائل الدول في الحصول على لقاح كورونا "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
أوضح وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة ستكون من أوائل الدول في الحصول على لقاح كورونا.
وأضاف " القصبي " خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي:" المملكة سطرت أنها تكون أحد أفضل عشرة دول في العالم في مواجهة جائحة كورونا ".
وأشار " القصبي " إلى أن الأموال المحصلة من الفاسدين يتم إعادتها لخزينة الدولة، ويتم ضخها للمشاريع والتنمية.
وقال إن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر، مضيفا:" أشكر أبناء الوطن وبناته على استشعار أن كلنا مسؤول ".
.وتابع أن الاستشارات الطبية التي صارت أثناء الجائحة أكثر من 12 مليون استشارة.