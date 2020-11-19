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الأمير سلطان بن سلمان يكشف عن أبرز اللحظات التى عاشها في بيت خادم الحرمين " فيديو " 

Time منذ ساعة
Views 1824
الأمير سلطان بن سلمان يكشف عن أبرز اللحظات التى عاشها في بيت خادم الحرمين " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، عن أبرز اللحظات التي عاشها في كنف والده خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف الأمير سلطان في مقطع فيديو بثه مركز التواصل الحكومي، أن خادم الحرمين والد للجميع، موضحا أنه نشأ في بيت مفتوح للجميع، يأتيه الناس كل يوم من كل مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الملك سلمان لديه نظام يومي مهم لرعاية الأبناء، لافتا:"  من بين أسس هذا النظام، تناول الغداء يوميًا مع الوالد، والحرص على الاختلاط بالناس، والابتعاد عن العزلة بفكرة المدرسين الخاصيّن أو ما يسمي " الزاوية الملكية ".

وتابع أنه وإخوته تعلموا في مدارس تسمى مدارس الأنجال أو مدارس أنجال الملك سعود، التي تحولت لمعهد العاصمة النموذجي، وفيها تعرفوا على سكان الرياض بمختلف مشاربهم.

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أحدث التعليقات

مدحت سراج
يعني بهذا الخبر خوفتو النصر وهو يحتفل بساحة النصر بوجود فرسان نجد والله مسخررررة
نجاة محمد
اقول لك خلي فلوسك في جيبك ماحد راح يشوف المسلسل
البسطويسي
هذي من وين طلعت ومتى صارت فنانه ، انا لله وانا اليه راجعون
الفاتح
عموري لعب مع لعب مع فريقك ثلاث دقائق ب 90 مليون,,,العالم موجهال ياابو وليد..
.M.
كمية تنمرر مو طبيعيه هنا من التعليقات 😅 وش عليكم منها هي حرة بحياتها ومن انت لكي تحكم عليها بنار جهنم يمكن هي احسن منك تخاف وتصلي وتتقي الله

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