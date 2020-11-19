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البريد يصدر طابعًا عن قطار الحرمين السريع

Time منذ ساعة
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البريد يصدر طابعًا عن قطار الحرمين السريع

الرياض (صدى):
أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا بريديًا من فئة «ريالين»، بعنوان "قطار الحرمين السريع" الذي يشير إلى المشروع التنموي الكبير الذي أنجزته المملكة مؤخرًا لاختزال الوقت وخدمة لزوار البلد الحرام، الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بثلاث محطات هي مدينة جدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، الذي يعد إحدى أهم ركائز خطط التنمية الحديثة.

‎وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دوريًا وفصليًا في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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أحدث التعليقات

الفاتح
فريق ابو خرقه الفقراوي حسب كلامك يابووليد اخذ الملعب من بين ايديك امس وهو محيط الرعب اوغير الهلال مافيه يلعب .الفريق واقف لكل الحاسدين الحاقدين المتعصبين امثالك....
ابوفارس
صلوا على المختار لو بدأت بالاذكار وقراءة القرآن لما اختارت بوذي ملحد الله يتولاه بهدايته والحمدلله ولاحول ولاقوة الابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لاتؤخذنا بمافعله ويفعله السفهاء منا تحياتي
سلطان
تستاهلين واكثر تستري ويستر الله عليك هو بالحقيقة مخطي المفروض ينصحك لوجه الله لعل الله يهديك ويهدي امثالك.
لا حول ولا قوة الا بالله
الحرم مكان للعبادة والتوبة من الذنوب وليس مكان للغزل والتلاقي اتقوى الله لمن تسول له نفسه ان يجعل مثل هذي الأفعال في بيت الله لحرام أي بركة ترجوها من هذا الزواج وهذي بدايته.
برق امصحا
بيض الله وجيهكم يا بعد حيي....هذي تستاهل الجزمة بوجهها....أشكركم شكرا لا منتهى له

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