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«الصحة»: تسجيل 319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (319) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (354527) حالة، من بينها (6842) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (796) حالة حرجة، كما سُجلت (441) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (341956) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (5729) حالة ، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعًا- لافتةً النظر إلى إجراء (59259) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

الفاتح
فريق ابو خرقه الفقراوي حسب كلامك يابووليد اخذ الملعب من بين ايديك امس وهو محيط الرعب اوغير الهلال مافيه يلعب .الفريق واقف لكل الحاسدين الحاقدين المتعصبين امثالك....
ابوفارس
صلوا على المختار لو بدأت بالاذكار وقراءة القرآن لما اختارت بوذي ملحد الله يتولاه بهدايته والحمدلله ولاحول ولاقوة الابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لاتؤخذنا بمافعله ويفعله السفهاء منا تحياتي
سلطان
تستاهلين واكثر تستري ويستر الله عليك هو بالحقيقة مخطي المفروض ينصحك لوجه الله لعل الله يهديك ويهدي امثالك.
لا حول ولا قوة الا بالله
الحرم مكان للعبادة والتوبة من الذنوب وليس مكان للغزل والتلاقي اتقوى الله لمن تسول له نفسه ان يجعل مثل هذي الأفعال في بيت الله لحرام أي بركة ترجوها من هذا الزواج وهذي بدايته.
برق امصحا
بيض الله وجيهكم يا بعد حيي....هذي تستاهل الجزمة بوجهها....أشكركم شكرا لا منتهى له

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