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المحكمة الجزائية تؤجل قضية مواطن متورط في جرائم إرهابية

Time منذ ساعة
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المحكمة الجزائية تؤجل قضية مواطن متورط في جرائم إرهابية

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن علي عبدالله المشيخص، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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أحدث التعليقات

الفاتح
فريق ابو خرقه الفقراوي حسب كلامك يابووليد اخذ الملعب من بين ايديك امس وهو محيط الرعب اوغير الهلال مافيه يلعب .الفريق واقف لكل الحاسدين الحاقدين المتعصبين امثالك....
ابوفارس
صلوا على المختار لو بدأت بالاذكار وقراءة القرآن لما اختارت بوذي ملحد الله يتولاه بهدايته والحمدلله ولاحول ولاقوة الابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لاتؤخذنا بمافعله ويفعله السفهاء منا تحياتي
سلطان
تستاهلين واكثر تستري ويستر الله عليك هو بالحقيقة مخطي المفروض ينصحك لوجه الله لعل الله يهديك ويهدي امثالك.
لا حول ولا قوة الا بالله
الحرم مكان للعبادة والتوبة من الذنوب وليس مكان للغزل والتلاقي اتقوى الله لمن تسول له نفسه ان يجعل مثل هذي الأفعال في بيت الله لحرام أي بركة ترجوها من هذا الزواج وهذي بدايته.
برق امصحا
بيض الله وجيهكم يا بعد حيي....هذي تستاهل الجزمة بوجهها....أشكركم شكرا لا منتهى له

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