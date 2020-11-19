بالفيديو.. المرأة الحديدة توبخ أردوغان بسبب التلاعب بأعداد وفيات كورونا

أنقرة (صدى):
قامت المرأة الحديدة وزعيمة حزب الخير التركي ميرال أكشنار، بتوبيخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب التلاعب بأعداد وفيات كورونا ، مطالبة بإعلان حظر تجوال كامل في تركيا لمدة 14 يوما.
وقالت المرأة الحديدية في كلمتها خلال اجتماع تكتل نواب الحزب بالبرلمان ذكرت أكشينار أن الوضع في إسطنبول خرج عن السيطرة وأن الولاية وحدها سجلت 9 آلاف و872 وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى 14 نوفمبر
وأوضحت أكشينار أنه يتوجب على القائمين على السلطة التعامل بحذر واحتراس في مثل هذه الأوقات، لكن: "في مثل هذه الأوقات يرغب المواطنون في سماع الحقائق والثقة في السلطات المجتمع التركي شهد عاصفة ثقة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على الرغم من تحذيرات السلطات. لذا يتوجب على السلطة توعية المواطنين بشأن هذا الفيروس بكل صراحة وشفافية".
وأكدت أكشينار أن وزير الصحة في وضع صعب وحرج، غير أن الإحصاءات التي تعلنها السلطات مساء كل يوم لم تعد مقنعة، مبينة أن إحصاءات بلدية إسطنبول تشير إلى 9 آلاف و872 وفاة بالفيروس داخل إسطنبول حتى 14 من الشهر الجاري.
وأضافت:" المشهد في إسطنبول كارثي، لذا فلتعلنوا حظر تجوال لمدة 14 يوما بدون إضاعة للوقت" .