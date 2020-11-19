اقتراح جديد من "فيفا" بشأن لاعبات كرة القدم "الحوامل"

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، أنه سوف يقدم لوائح جديدة من شأنها حماية حقوق لاعبات كرة القدم حيث قدم مجموعة من المقترحات وينتظر التصديق عليها خلال مجلس الفيفا الشهر المقبل.
وقال الفيفا إنه يتطلع إلى إنشاء "حد أدنى من المعايير العالمية الجديدة" للاعبات كرة القدم حول العالم في ظل زيادة سريعة لعدد الأندية والمسابقات.
وتضمنت اللوائح أن تنال اللاعبة إجازة وضع لمدة 14 أسبوعا مع حصولها على ثلثي راتبها على الأقل مع ضمان "عدم معاناة أي لاعبة من أي ضرر إذا أصبحت حبلى".
كما تنص اللوائح الجديدة أيضا أنه عند عودة اللاعبات بعد إجازة الوضع يجب على الأندية تقديم الدعم الطبي والبدني لهن.