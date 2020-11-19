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اقتراح جديد من "فيفا" بشأن لاعبات كرة القدم "الحوامل"

Time منذ ساعة
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اقتراح جديد من "فيفا" بشأن لاعبات كرة القدم "الحوامل"

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، أنه سوف يقدم لوائح جديدة من شأنها حماية حقوق لاعبات كرة القدم حيث قدم مجموعة من المقترحات وينتظر التصديق عليها خلال مجلس الفيفا الشهر المقبل.

وقال الفيفا إنه يتطلع إلى إنشاء "حد أدنى من المعايير العالمية الجديدة" للاعبات كرة القدم حول العالم في ظل زيادة سريعة لعدد الأندية والمسابقات.

وتضمنت اللوائح أن تنال اللاعبة إجازة وضع لمدة 14 أسبوعا مع حصولها على ثلثي راتبها على الأقل مع ضمان "عدم معاناة أي لاعبة من أي ضرر إذا أصبحت حبلى".

كما تنص اللوائح الجديدة أيضا أنه عند عودة اللاعبات بعد إجازة الوضع يجب على الأندية تقديم الدعم الطبي والبدني لهن.

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أحدث التعليقات

الفاتح
فريق ابو خرقه الفقراوي حسب كلامك يابووليد اخذ الملعب من بين ايديك امس وهو محيط الرعب اوغير الهلال مافيه يلعب .الفريق واقف لكل الحاسدين الحاقدين المتعصبين امثالك....
ابوفارس
صلوا على المختار لو بدأت بالاذكار وقراءة القرآن لما اختارت بوذي ملحد الله يتولاه بهدايته والحمدلله ولاحول ولاقوة الابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لاتؤخذنا بمافعله ويفعله السفهاء منا تحياتي
سلطان
تستاهلين واكثر تستري ويستر الله عليك هو بالحقيقة مخطي المفروض ينصحك لوجه الله لعل الله يهديك ويهدي امثالك.
لا حول ولا قوة الا بالله
الحرم مكان للعبادة والتوبة من الذنوب وليس مكان للغزل والتلاقي اتقوى الله لمن تسول له نفسه ان يجعل مثل هذي الأفعال في بيت الله لحرام أي بركة ترجوها من هذا الزواج وهذي بدايته.
برق امصحا
بيض الله وجيهكم يا بعد حيي....هذي تستاهل الجزمة بوجهها....أشكركم شكرا لا منتهى له

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