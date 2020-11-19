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حكاية فتاتين مع النار والشاي منذ 40 عام
منذ ساعة
1144
2
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أحدث التعليقات
عبدالعزيز
والله مشاعل هي ما عليها شرها......
محمد محسن العنزي
هذه ليست سعودية الاصل بل متجنسه ومليئه بالحقد والكره لاهلنا ... انها من اصول فلسطينيه تنجدر من قرية الجالود في فلسطين ( وهل رأيت فلسطينيه تاكل من خيرنا وتمدحنا ) ؟؟؟؟ غالبيتهم يشتموك من اول فرصه تتاج لهم عبر الاعلام وكبر دليل المعتوه عبدالباري عطوان عبدالدولار وغيرهم الكثيير
صريح
فاشل يافاشل لاتبرر أنت جبت العيد
ابو عبدالعزيز
الصوره تتكلم ههههههههه عن الحكايه هههههههههه يمكن تحمل الحكايه مابعد نزلت هههه
عبدالعزيز
✔️✔️✔️👍👍
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