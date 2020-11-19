لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين أثناء أداء صلاة الاستسقاء

الرياض (صدى):
نشرت دارة الملك عبدالعزيز فيديو يجمع لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء أدائه صلاة الاستسقاء، وذلك أملا في نزول الأمطار على أرجاء البلاد.
وبين الفيديو لقطات مختلفة لخادم الحرمين الشريفين داخل المساجد أثناء أدائه صلاة الاستسقاء ، منذ عدة سنوات.
الجدير بالذكر أن جموع المصلين في الحرمين الشريفين وجميع جوامع المملكة، قاموا اليوم بأداء صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس ، تأسيًا بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الجدب وتأخر نزول المطر، راجين من الله أن يرحم البلاد والعباد وأن يستجيب لدعائهم بنزول الغيث، وأن يجعل ما ينزله متاعًا ورحمةً إلى حين.