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لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين أثناء أداء صلاة الاستسقاء

Time منذ ساعة
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لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين أثناء أداء صلاة الاستسقاء

الرياض (صدى):
نشرت دارة الملك عبدالعزيز فيديو يجمع لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء أدائه صلاة الاستسقاء، وذلك أملا في نزول الأمطار على أرجاء البلاد.

وبين الفيديو لقطات مختلفة لخادم الحرمين الشريفين داخل المساجد أثناء أدائه صلاة الاستسقاء ، منذ عدة سنوات.

الجدير بالذكر أن جموع المصلين في الحرمين الشريفين وجميع جوامع المملكة، قاموا اليوم بأداء صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس ، تأسيًا بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الجدب وتأخر نزول المطر، راجين من الله أن يرحم البلاد والعباد وأن يستجيب لدعائهم بنزول الغيث، وأن يجعل ما ينزله متاعًا ورحمةً إلى حين.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
والله مشاعل هي ما عليها شرها......
محمد محسن العنزي
هذه ليست سعودية الاصل بل متجنسه ومليئه بالحقد والكره لاهلنا ... انها من اصول فلسطينيه تنجدر من قرية الجالود في فلسطين ( وهل رأيت فلسطينيه تاكل من خيرنا وتمدحنا ) ؟؟؟؟ غالبيتهم يشتموك من اول فرصه تتاج لهم عبر الاعلام وكبر دليل المعتوه عبدالباري عطوان عبدالدولار وغيرهم الكثيير
صريح
فاشل يافاشل لاتبرر أنت جبت العيد
ابو عبدالعزيز
الصوره تتكلم ههههههههه عن الحكايه هههههههههه يمكن تحمل الحكايه مابعد نزلت هههه
عبدالعزيز
✔️✔️✔️👍👍

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