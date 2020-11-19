الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة لعقارات الدولة باب التقديم على وظائف شاغرة لتمثيل الهيئة في لجان النظر في طلبات تملك العقارات من خلال المتخصصين في الدراسات الشرعية ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : مستشار شرعي .
وأكدت الهيئة أن الوظائف في مناطق : الجوف ، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة ، نجران ، جازان ، الباحة ، الشرقية ، تبوك ، حائل ، القصيم ، مكة المكرمة ، عسير .
الشروط :
- تخصص الدراسات الشرعية .
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في حجج الإستحكام والعقارات وقضايا الأراضي وأملاك العقارات .
وحول موعد التقديم ، أبانت الهيئة أنه متاح بدءً من اليوم الخميس 4 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 19 / نوفمبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا