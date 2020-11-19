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الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1380
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة لعقارات الدولة باب التقديم على وظائف شاغرة لتمثيل الهيئة في لجان النظر في طلبات تملك العقارات من خلال المتخصصين في الدراسات الشرعية ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : مستشار شرعي .

وأكدت الهيئة أن الوظائف في مناطق : الجوف ، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة ، نجران ، جازان ، الباحة ، الشرقية ، تبوك ، حائل ، القصيم ، مكة المكرمة ، عسير .

الشروط :

- تخصص الدراسات الشرعية .

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في حجج الإستحكام والعقارات وقضايا الأراضي وأملاك العقارات .

وحول موعد التقديم ، أبانت الهيئة أنه متاح بدءً من اليوم الخميس 4 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 19 / نوفمبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

السامر
كلام صحيح
السامر
المرأه اذا خرجت من دارها قل مقدارها تستاهل ماجاها
سامي الحربي
طبعاً زياد بن نحيت كشخص له كل الاحترام والتقدير وهذا لا يمنع انتقادنا له في اتجاهه للتمثيل والتي كانت تجربة فاشلة جداً من وجهة نظري
سامي الحربي
يا كرهي للتملق والنفاق يحلف أنه تعلم منه أشياء واجد طيب قول ايش تعلمت منه أيها الطالب النجيب المتملق؟
موفاريج
التواريخ خطأ . معقولة يتخرج من الجامعة بعمر 11 عام

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