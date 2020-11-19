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عائلة الطيار المختفي في الفلبين تؤكد أنه على قيد الحياة

Time منذ ساعة
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عائلة الطيار المختفي في الفلبين تؤكد أنه على قيد الحياة

علي القحطاني (صدى):
كشفت عائلة الطيار عبدالله الشريف، الذي اختفى في الفلبين، عن معلومات جديدة تفيد بأن الطائرة اختفت ولم تتحطم، مؤكدة أن عبدالله ومرافقه الفلبيني على قيد الحياة.

وقالت عائلة الشريف إن المعلومات التي حصلوا عليها من السلطات الفلبينية تتمحور حول العثور على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة (المدرب) وبطاقات بنكية وصور شخصية له مع أحد الصيادين، وفقا ل"عكاظ".

وأضافت الأسرة أن أحد زملاء الطالب المختفي أكد أنه اتصل على الهاتف المحمول الخاص به بعد أسبوع من اختفائه، وتلقى ردا لمدة 5 دقائق وتحدثت فيه امرأة ثم أغلقت الخط.

ويذكر أن فرق البحث في الفلبين عثرت على معلومات مهمة تتمثل في أن الهواتف التي كان يحملها الطيار المفقود لا تزال تعمل وتستقبل اتصالات محددة.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
والله مشاعل هي ما عليها شرها......
محمد محسن العنزي
هذه ليست سعودية الاصل بل متجنسه ومليئه بالحقد والكره لاهلنا ... انها من اصول فلسطينيه تنجدر من قرية الجالود في فلسطين ( وهل رأيت فلسطينيه تاكل من خيرنا وتمدحنا ) ؟؟؟؟ غالبيتهم يشتموك من اول فرصه تتاج لهم عبر الاعلام وكبر دليل المعتوه عبدالباري عطوان عبدالدولار وغيرهم الكثيير
صريح
فاشل يافاشل لاتبرر أنت جبت العيد
ابو عبدالعزيز
الصوره تتكلم ههههههههه عن الحكايه هههههههههه يمكن تحمل الحكايه مابعد نزلت هههه
عبدالعزيز
✔️✔️✔️👍👍

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