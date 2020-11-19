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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

Time منذ ساعتين
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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، في موعد أقصاه الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (هنا)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (هنا)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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أحدث التعليقات

السامر
المرأه اذا خرجت من دارها قل مقدارها تستاهل ماجاها
سامي الحربي
طبعاً زياد بن نحيت كشخص له كل الاحترام والتقدير وهذا لا يمنع انتقادنا له في اتجاهه للتمثيل والتي كانت تجربة فاشلة جداً من وجهة نظري
سامي الحربي
يا كرهي للتملق والنفاق يحلف أنه تعلم منه أشياء واجد طيب قول ايش تعلمت منه أيها الطالب النجيب المتملق؟
موفاريج
التواريخ خطأ . معقولة يتخرج من الجامعة بعمر 11 عام
Ro
ذحين يجيبوا اشكالهم؟؟

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