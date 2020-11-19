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تعرف على الرجل الذي أقنع الظواهري بترك حياة الترف والانضمام للجهاديين

Time منذ 47 دقيقة
Views 1809
تعرف على الرجل الذي أقنع الظواهري بترك حياة الترف والانضمام للجهاديين

وكالات (صدى):
في الآونة الاخير، أثيرت تساؤلات حول الرجل الذي أقنع أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بترك حياة الترف والثراء والانضمام للجهاديين، وزرع بذرة التطرف والإرهاب في عقله.

وكشفت مصادر ان الرجل يدعى إسماعيل الطنطاوي، يقيم حاليا خارج مصر بعد أن حصل على اللجوء السياسي في إحدى الدول الأوروبية، وكان ضمن 3 أسسوا أول مجموعات جهادية في مصر في نهاية الخمسينيات وأوائل الستينيات، وهم إسماعيل الطنطاوي وعلوي مصطفى ونبيل البرعي، وكانوا طلاباً بالمرحلة الثانوية وقتها، بحسب العربية نت.

وقال عمرو عبدالمنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن إسماعيل الطنطاوي الذي تخرج من كلية الهندسة بجامعة الأزهر، نجح في إقناع الشباب أيمن الظواهري ومصطفى يسري وحسن الهلاوي باعتناق الفكر الجهادي، وتردد أيمن ورفاقه كثيرا على المساجد، وانضم إليهم فيما بعد شاب يُدعى يحيى هاشم كان يعمل وكيلا للنيابة.

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أحدث التعليقات

مدحت سراج
يعني بهذا الخبر خوفتو النصر وهو يحتفل بساحة النصر بوجود فرسان نجد والله مسخررررة
نجاة محمد
اقول لك خلي فلوسك في جيبك ماحد راح يشوف المسلسل
البسطويسي
هذي من وين طلعت ومتى صارت فنانه ، انا لله وانا اليه راجعون
الفاتح
عموري لعب مع لعب مع فريقك ثلاث دقائق ب 90 مليون,,,العالم موجهال ياابو وليد..
.M.
كمية تنمرر مو طبيعيه هنا من التعليقات 😅 وش عليكم منها هي حرة بحياتها ومن انت لكي تحكم عليها بنار جهنم يمكن هي احسن منك تخاف وتصلي وتتقي الله

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