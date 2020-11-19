تعرف على الرجل الذي أقنع الظواهري بترك حياة الترف والانضمام للجهاديين

وكالات (صدى):
في الآونة الاخير، أثيرت تساؤلات حول الرجل الذي أقنع أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بترك حياة الترف والثراء والانضمام للجهاديين، وزرع بذرة التطرف والإرهاب في عقله.
وكشفت مصادر ان الرجل يدعى إسماعيل الطنطاوي، يقيم حاليا خارج مصر بعد أن حصل على اللجوء السياسي في إحدى الدول الأوروبية، وكان ضمن 3 أسسوا أول مجموعات جهادية في مصر في نهاية الخمسينيات وأوائل الستينيات، وهم إسماعيل الطنطاوي وعلوي مصطفى ونبيل البرعي، وكانوا طلاباً بالمرحلة الثانوية وقتها، بحسب العربية نت.
وقال عمرو عبدالمنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن إسماعيل الطنطاوي الذي تخرج من كلية الهندسة بجامعة الأزهر، نجح في إقناع الشباب أيمن الظواهري ومصطفى يسري وحسن الهلاوي باعتناق الفكر الجهادي، وتردد أيمن ورفاقه كثيرا على المساجد، وانضم إليهم فيما بعد شاب يُدعى يحيى هاشم كان يعمل وكيلا للنيابة.