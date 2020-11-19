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الجهني يحدد موعد الحالة المطرية الأولى والمناطق المتأثرة بها

Time منذ ساعة
Views 1824
الجهني يحدد موعد الحالة المطرية الأولى والمناطق المتأثرة بها

علي القحطاني (صدى):
كشف الباحث في الظواهر المناخية عن بدء الحالة الممطرة الأولى غدا الجمعة على عدة مناطق وتستمر حتى يوم السبت.

وقال الجهني: " الحالة الممطرة الأولى تبدأ غداً وتستمر للسبت. وأفضل المناطق مابين سواحل ‎أملج حتى ‎جدة كذلك ‎حائل وماحولها، مضيفا أن الحالة الممطرة الثانية البداية تبدأ نهاية الاسبوع القادم وتعتبر أشمل وأغزر وأقوى من الأولى بمراحل".

وأضاف: "بدأت الأزيب والرياح الرطبة في التفاعل الآن مع المنخفض المنتظر غداً وهذه بشارة خير لعموم سواحل المنطقة فهي تكدّس الرطوبة شمالاً وتنقلها من المسطحات المائية للسواحل والمناطق الداخلية"

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
والله مشاعل هي ما عليها شرها......
محمد محسن العنزي
هذه ليست سعودية الاصل بل متجنسه ومليئه بالحقد والكره لاهلنا ... انها من اصول فلسطينيه تنجدر من قرية الجالود في فلسطين ( وهل رأيت فلسطينيه تاكل من خيرنا وتمدحنا ) ؟؟؟؟ غالبيتهم يشتموك من اول فرصه تتاج لهم عبر الاعلام وكبر دليل المعتوه عبدالباري عطوان عبدالدولار وغيرهم الكثيير
صريح
فاشل يافاشل لاتبرر أنت جبت العيد
ابو عبدالعزيز
الصوره تتكلم ههههههههه عن الحكايه هههههههههه يمكن تحمل الحكايه مابعد نزلت هههه
عبدالعزيز
✔️✔️✔️👍👍

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