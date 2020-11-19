الجهني يحدد موعد الحالة المطرية الأولى والمناطق المتأثرة بها

علي القحطاني (صدى):
كشف الباحث في الظواهر المناخية عن بدء الحالة الممطرة الأولى غدا الجمعة على عدة مناطق وتستمر حتى يوم السبت.
وقال الجهني: " الحالة الممطرة الأولى تبدأ غداً وتستمر للسبت. وأفضل المناطق مابين سواحل أملج حتى جدة كذلك حائل وماحولها، مضيفا أن الحالة الممطرة الثانية البداية تبدأ نهاية الاسبوع القادم وتعتبر أشمل وأغزر وأقوى من الأولى بمراحل".
وأضاف: "بدأت الأزيب والرياح الرطبة في التفاعل الآن مع المنخفض المنتظر غداً وهذه بشارة خير لعموم سواحل المنطقة فهي تكدّس الرطوبة شمالاً وتنقلها من المسطحات المائية للسواحل والمناطق الداخلية"