قصة زوجة الأمير محمد على توفيق التي حرمت من اللقب الملكي

باريس (صدى):
تداولت صورة نادرة للممثلة الفرنسية سوزان هيمون التي تزوجت الأمير محمد على توفيق بالمنيل .
تزوج الأمير محمد على من خارج العائلة المالكة عام 1941 ميلاديًا من الممثلة الفرنسية المتقاعدة سوزان هيمون، والذى من المرجح أنه كان على معرفة بها منذ أيام صباه، والتي قضاها فى باريس.
كانت خطبته وعلاقته بشريكته الفرنسية والتي استمرت لسنوات عدة أمرًا شديد الخصوصية يعرفه عدد محدود جدًا من الناس.
وكان شرط الزواج هو عدم حصول الزوجة الفرنسية على أى لقب ملكى وكذلك عدم أحقية أى من أبنائها فى العرش إذا ما أنجبت ، ولكن الأمير محمد على توفيق لم يرزق بأى أولاد.
وعاشت سوزان هيمون معه في قصر المنيل وقام الشيخ المراغي شيخ الأزهر لاحقا بعقد قرانهما داخل القصر، وعاشت مع الأمير حتى قامت ثورة 1952 بعدها انتقل زوجها الأمير محمد علي توفيق إلي سويسرا وعادت إلى وطنها وانقطعت كل أخبارها ولم يذكر التاريخ أي شئ عنها.