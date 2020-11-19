الأعداد السابقة للصحيفة

خطوات خدمة تصاريح السفر المتعلقة بالفئات الإستثنائية

Time منذ ساعة
Views 1708
خطوات خدمة تصاريح السفر المتعلقة بالفئات الإستثنائية

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، خطوات خدمة تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وقالت الجوازات السعودية تتضمن: " الدخول على حساب أبشر، ومن أيقونة خدماتي يمكن الضغط على الخدمات، اختيار الجوازات، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات، واختيار طلب جديد، وتحديد المنطقة، وفي النهاية اختيار نوع التصريح، وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة".

وفي وقت سابق، أكدت الجوازات أن تصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر محددة بسفرة واحدة فقط وليست متعددة الاستخدام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

السامر
المرأه اذا خرجت من دارها قل مقدارها تستاهل ماجاها
سامي الحربي
طبعاً زياد بن نحيت كشخص له كل الاحترام والتقدير وهذا لا يمنع انتقادنا له في اتجاهه للتمثيل والتي كانت تجربة فاشلة جداً من وجهة نظري
سامي الحربي
يا كرهي للتملق والنفاق يحلف أنه تعلم منه أشياء واجد طيب قول ايش تعلمت منه أيها الطالب النجيب المتملق؟
موفاريج
التواريخ خطأ . معقولة يتخرج من الجامعة بعمر 11 عام
Ro
ذحين يجيبوا اشكالهم؟؟

أخر الأخبار

عائلة الطيار المختفي في الفلبين تؤكد أنه على قيد الحياة
عائلة الطيار المختفي في الفلبين تؤكد أنه على قيد الحياة
Time منذ 3 دقائق Views 1019
"الزعاق" يكشف حدوث ظاهرة "المثلث السماوي" الليلة
"الزعاق" يكشف حدوث ظاهرة "المثلث السماوي" الليلة
Time منذ 9 دقائق Views 1289
قصة زوجة الأمير محمد على توفيق التي حرمت من اللقب الملكي
قصة زوجة الأمير محمد على توفيق التي حرمت من اللقب الملكي
Time منذ 14 دقيقة Views 1487
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 18 دقيقة Views 1358
بالفيديو.. نوبة سعال قوية تنتاب بوتين وتعرضه لموقف محرج
بالفيديو.. نوبة سعال قوية تنتاب بوتين وتعرضه لموقف محرج
Time منذ 23 دقيقة Views 1513
بالفيديو.. فتاة تمسك لص وتضربه في شارع عام
بالفيديو.. فتاة تمسك لص وتضربه في شارع عام
Time منذ 29 دقيقة Views 373
إجراءات إصدار تأشيرة خروج نهائي لمولود داخل المملكة
إجراءات إصدار تأشيرة خروج نهائي لمولود داخل المملكة
Time منذ 34 دقيقة Views 1428
رئيس "سدايا": المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا
رئيس "سدايا": المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا
Time منذ 39 دقيقة Views 1367
بالفيديو.. الأميرة ريما رداً على منتقدي المملكة: لسنا متطرفون ولا نتسامح أو نتهاون مع التطرف
بالفيديو.. الأميرة ريما رداً على منتقدي المملكة: لسنا متطرفون ولا نتسامح أو نتهاون مع التطرف
Time منذ 47 دقيقة Views 1717
بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم حنث الإبن ليمين والدته إذا أقسمت عليه ألا يفعل شئ
بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم حنث الإبن ليمين والدته إذا أقسمت عليه ألا يفعل شئ
Time منذ 54 دقيقة Views 1650