"الأمن السيبراني" يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر وظيفة تقنبة شاغرة للعمل بالإتحاد بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية .
المسمى الوظيفي : مطور ويب .
الشروط :
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال التطوير " مواقع الويب وواجهات برمجة التطبيقات على " laravel PHP " .
- مهارات قوية في تصحيح الأخطاء وإستكشافها .
- المعرفة الأساسية في إستخدام واحدة أو أكثر من تقنيات التطوير .
- معرفة Rest-Apis كيفية استخدامها وبناء واحدة من صفر .
- خبرة في التعامل مع :- Redis, ElasticSearch, MongoDB, JavaScript (Express.js), Python (Flask, Celery, Flower, FastApi .
وحول موعد التقديم ، أكد أنه متاح بدءً من اليوم الخميس 4/4/1442هـ ، الموافق 19 / نوفمبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .