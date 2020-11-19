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الصحة: لم نحدد المدة المناسبة لإجراء فحص كورونا بعد مخالطة المصابين

Time منذ ساعة
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الصحة: لم نحدد المدة المناسبة لإجراء فحص كورونا بعد مخالطة المصابين

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس أنه لاتوجد دراسات علمية كافية تحدد المدة المناسبة لإجراء فحص فيروس كورونا بعد مخالطة حالة مؤكدة.

وذكرت الوزارة أنه لا توجد دراسات علمية كافية تحدد المدة المناسبة لعمل الفحص بعد مخالطة حالة مؤكدة؛ ولكن ينبغي على الأشخاص المخالطين لحالة مؤكدة إكمال فترة العزل ١٤ يومًا.

وأشارت إلى أن حضانة الفيروس قد تمتد إلى ١٤يومًا وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة، موضحة أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس).

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
( مشيرة إلى أنه قد يزيد من خطر الإملاص.) من اين تأتون بهذه المصطلحات وماهو معنى هذه الكلمة تحديدا (املاص) ومن استخدمها قبلكم واين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مطر الاسود
والدليل على ماوصفته به هو انه لم ينزل لمستوى ردىء ويرد عليك ولسان حاله يقول لك ( كل اناء مما فيه ينضح)
العالمي كبير الرياض النصر
هو هو هو هو شفت خليتك تصير كلب مين قالها يقول أنا بكل صدق
العالمي كبير الرياض النصر
اصلا هو رح يبقى
QLQ
... متعودا ديمن

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