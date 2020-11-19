جوجل: إطلاق نسخة ‏ARM‏ من كروم لحواسيب آبل الجديدة

وكالات (صدى):
أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق نسخة جديدة من متصفح الويب كروم، موجهة خصوصًا لحواسيب ماك الجديدة من آبل التي تعمل بمعالج الشركة الجديد (إم1) M1 المبني على معمارية ARM.
وذكر مدير (كروم) لدى شركة جوجل "مارك تشانج" أن الشركة تعتزم إطلاق نسخة ARM من متصفح كروم لحواسيب ماك الجديدة من آبل.
وأشار إلى أن الشركة بدأت بإطلاق النسخة يوم الثلاثاء، ولكنها أوقفت الإطلاق مؤقتًا؛ لأن النسخة كانت تتوقف عن العمل على نحو غير متوقع.
وتعمل النسخة الأصلية من المتصفح -الذي يشتهر باستهلاكه المرتفع لموارد الحواسيب- بكفاءة أكبر على أجهزة ماك القائمة على معالجات ARM.
وبدأت جوجل بطرح إصدار جديد من كروم يوم الثلاثاء؛ واصفةً إياه بأنه "أكبر مكسب في الأداء لكروم منذ سنوات"؛ وذلك بفضل بعض التغييرات الخفية. ولم تذكر الشركة في مدونتها أي شيء عن الإصدار الجديد المحسن لأجهزة ماك القائمة على معالجات ARM.
في حين أطلقت شركة (أدوبي) Adobe أ نسخة خاصة بمعالجات (أي آر إم) ARM من برنامج تحرير الصور الشهير (فوتوشوب) Photoshop لنظامي التشغيل ويندوز، وماك أو إس.
ويمكن الإصدار التجريبي الجديد من برنامج فوتوشوب مالكي أجهزة: (سيرفس برو إكس) Surface Pro X من مايكروسوفت، أو (ماك بوك برو) MacBook Pro، أو (ماك بوك أير) MacBook Air، أو (ماك ميني) Mac mini الجديدة التي تعمل بمعالج (إم1) M1 من آبل، بتشغيل فوتوشوب دون الحاجة إلى المحاكاة في أجهزتهم.