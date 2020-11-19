مميزات جديدة تجعل "يوتيوب" أكثر فائدة للمستخدمين

وكالات (صدى):
أعلنت شركة جوجل، عن مميزات جديدة لتطبيق "يوتيوب" من شأنها جعل التطبيق أكثر فائدة للعديد من المستخدمين.
وتضمنت الميزات التي سيحصل عليها التطبيق هي ميزة "الإعلانات الصوتية" والتي ستظهر للمستخدمين على شكل مقاطع صوتية مرفقة بصور ثابتة او متحركة.
وقال خبراء إن مثل هذا النوع من الإعلانات سيستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على "يوتيوب" بشكل أساسي للاستماع إلى الأغاني والموسيقى ويفضلون عدم مشاهدة الفيديوهات كما هو الحال مع الغالبية العظمى لمستخدمي التطبيق.
ومن المقرر أن يحصل "يوتيوب" قريبا أيضا على ما يسمى بـ "قوائم الموسيقى الديناميكية"، والتي تساعد المسوقين على الترويج لمنتجاتهم عبر القنوات الموسيقية المشهورة في التطبيق.