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المعارضة التركية تهاجم "أردوغان": ألا تخجل أبداً !!

Time منذ 57 دقيقة
Views 1458
المعارضة التركية تهاجم "أردوغان": ألا تخجل أبداً !!

وكالات (صدى):
هاجمت المعارضة الرئيس التركي " أردوغان " بسبب تزايد حالات الإنتحار وارتفاع معدلات الفقر والتدهور الإقتصادي .

ووجهت زعيمة حزب الخير المعارض " ميرال أكشنار " انتقادات حادة لـ " أردوغان " قائلة : ألا تخجل أبداً ، بسبب تزايد إنتحار الآباء مؤخراً بسبب عدم قدرتهم على توفير الطعام لأطفالهم .

وأكدت أن دليل فشل أردوغان إقتصادياً إستقالة صهره بيرات البيرق من وزارة الخزانة والمالية ، وقبلها الإطاحة برئيس البنك المركزي التركي بعد إنهيار الليرة أمام العملات الأجنبية ما سبب إرتفاع الأسعار بشكل جنوني .

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أحدث التعليقات

كفوك
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وافي
حرب ضروس على كل ملتزم بدينة تحت مصطلحات كاذبة وهذه التصرفات الصبيانية تشق الصف والمستفيد هم اعداء الاسلام لماذا لم يحاسب الملحد تركي الحمد الذي تطاول على الله وعلى الرسول الكريم وعلى البخاري لماذا لم يتكلم المنافقين حين تطاول خنزير فرنسا اما انت يا ال الشيخ فحسابك عند الله عسير نحن مسلمون كتابنا القرأن وسنة رسولة اما دينكم الجديد نبرئ الي الله منه والاسلام عزيز ياحمير اليهود والنصارى
omar
والنعم باحفاد حاتم الطائى ,,,,,,,,وانتى انشاء الله ماتعداك كرونا

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