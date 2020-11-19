ميسي ينتظر في مطار برشلونة لمدة ساعة بسبب الضرائب

وكالات (صدى):
انتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مطار برشلونة، أثناء عودته بعد مشاركته برفقة منتخب بلاده في لقاءي الباراغواي والبيرو برسم تصفيات كأس العالم قطر 2022 الخاصة بمنطقة أمريكا الجنوبية.
واضطر ميسي البقاء نحو ساعة برفقة مرافقيه وربابنة الطائرة للإجابة عن كل تساؤلات مفتشي الضرائب الإسبانية، حيث كان يشعر بالتعب وعدم الراحة بسبب الأمر لكن اضطر للبقاء.
كما اضطرت أنطونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني، للانتظار في المطار حيث نقلته لإقامته بعد نهاية الاستجواب من طرف إدارة الضرائب.
وكان المنتخب الأرجنتيني قد تمكن من حصد 4 نقاط في لقاءيه أمام الباراغواي 1-1 والبيرو 0-2 ليصل الفريق للنقطة 10 في التصفيات ويحتل المركز الثاني خلف البرازيل الذي حقق العلامة الكاملة 12 نقطة من 4 جولات.