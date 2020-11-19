تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
هبطت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في السوق ، بمستهل التعاملات المبكرة، مع تراجع المعدن الأصفر عالميا.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 223.33 ريال (59.55 دولار)، مقابل نحو 226.78 ريال (60.48 دولار) الأربعاء.
كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 195.15 ريال (52.04 دولار)، مقابل نحو 198.44 ريال (52.92 دولار) أمس.
وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 167.01 ريال (44.53 دولار)، مقابل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار).
وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 130.11 ريال (34.88 دولار) مقابل نحو 132.29 ريال (35.28 دولار) الأربعاء.