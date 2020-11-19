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تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
هبطت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في السوق ، بمستهل التعاملات المبكرة، مع تراجع المعدن الأصفر عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 223.33 ريال (59.55 دولار)، مقابل نحو 226.78 ريال (60.48 دولار) الأربعاء.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 195.15 ريال (52.04 دولار)، مقابل نحو 198.44 ريال (52.92 دولار) أمس.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 167.01 ريال (44.53 دولار)، مقابل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 130.11 ريال (34.88 دولار) مقابل نحو 132.29 ريال (35.28 دولار) الأربعاء.

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أحدث التعليقات

كفوك
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ادارة ضايعه 50 مليون دولار تجيب لك 3 لاعبين سوبر ذا غالي والمردود محدود
وافي
حرب ضروس على كل ملتزم بدينة تحت مصطلحات كاذبة وهذه التصرفات الصبيانية تشق الصف والمستفيد هم اعداء الاسلام لماذا لم يحاسب الملحد تركي الحمد الذي تطاول على الله وعلى الرسول الكريم وعلى البخاري لماذا لم يتكلم المنافقين حين تطاول خنزير فرنسا اما انت يا ال الشيخ فحسابك عند الله عسير نحن مسلمون كتابنا القرأن وسنة رسولة اما دينكم الجديد نبرئ الي الله منه والاسلام عزيز ياحمير اليهود والنصارى
omar
والنعم باحفاد حاتم الطائى ,,,,,,,,وانتى انشاء الله ماتعداك كرونا

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