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مشاعل الجلعود بعد البصق عليها: " رأيي الشخصي حائل لا تنفع سياحيًا "

Time منذ ساعة
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مشاعل الجلعود بعد البصق عليها: " رأيي الشخصي حائل لا تنفع سياحيًا "

حائل (صدى):
أعربت الرحالة مشاعل الجلعود، عن رأيها الشخصي في حائل كمدينة سياحية، وذلك بعد تعرضها للاعتداء والبصق في أحد المقاهي.

وأوضحت الجلعود أنها زارت جميع مدن وقرى المملكة ولم تشعر بأي شعور سيء إلا في حائل، قائلة: " ممكن الموضوع يكون شخصي، وأنا لن أنقل صورة السوء لكن للأسف من رأيي الشخصي حائل لا تنفع سياحيًا، تحتاج احترام اختلاف الآخرين " .

وشددت على أنها تتحدث عن سوء بعض الأشخاص في حائل دون تعميم، مؤكدة " الاحترام مطلوب من الجميع " .

يذكر أن الجلعود تمارس عدة أنشطة، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالسياحة في المملكة.

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أحدث التعليقات

ابوخالد
المفروض الاعلامي يكون محايد والله انا هلالي لكن اشوفك زودتها على النصر النصر دشن النصر فعل مايصلح طولتها
كان زمان
عفن فني ... لا جديد ...
أبو عمر
وتساهلين ماجاك وأكثر
أبو عمر
وتساهلين ماجاك وأكثر
سامي
انت خلك عالكورة يالامعه

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