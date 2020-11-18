محمد الذايدي: النصر سيد الانسحابات

طلال الغامدي (صدى):
وصف الإعلامي محمد الذايدي فريق النصر بأنه " سيد الانسحابات " مؤكدًا أن النصر أول فريق سعودي ينسحب خارجيًا، ضاربا مثالا ببطولة الخليج وبطولة آسيا.
وعن ديربي الرياض، قال الذايدي، أن كلا الفريقين لديه إصابات، وكلاهما سيخوض اللقاء بعدم جاهزية.
وتوقع الذايدي فوز النصر في الديربي رداً على رباعية الهلال في آخر مباراة، قائلا: " أكثر من 20 سنة لم يفز النصر على الهلال بفرق أكثر من هدف واحد، والمباراتين اللي فاز فيها النصر على الهلال كان مطرود لاعبا من صفوفه، بينما فاز الهلال بالـ 5 أهداف والأربعة " .
ويتواجه الهلال والنصر بالجولة الخامسة من الدوري، يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري، على استاد الملك فهد الدولي.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.