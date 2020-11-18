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محمد الذايدي: النصر سيد الانسحابات

Time منذ 57 دقيقة
Views 1647
محمد الذايدي: النصر سيد الانسحابات

طلال الغامدي (صدى):
وصف الإعلامي محمد الذايدي فريق النصر بأنه " سيد الانسحابات " مؤكدًا أن النصر أول فريق سعودي ينسحب خارجيًا، ضاربا مثالا ببطولة الخليج وبطولة آسيا.

وعن ديربي الرياض، قال الذايدي، أن كلا الفريقين لديه إصابات، وكلاهما سيخوض اللقاء بعدم جاهزية.

وتوقع الذايدي فوز النصر في الديربي رداً على رباعية الهلال في آخر مباراة، قائلا: " أكثر من 20 سنة لم يفز النصر على الهلال بفرق أكثر من هدف واحد، والمباراتين اللي فاز فيها النصر على الهلال كان مطرود لاعبا من صفوفه، بينما فاز الهلال بالـ 5 أهداف والأربعة " .

ويتواجه الهلال والنصر بالجولة الخامسة من الدوري، يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري، على استاد الملك فهد الدولي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

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أحدث التعليقات

زاير
ضل من كان الاعمي يهديه ويدله .
احمد
رحم الله العلامه ابن باز وجزا الله المؤسسه والقائمين عليها خير الجزاء والله لو مارديتو واعلم انه ردكم هذا دفاعاً عنه رحمه الله وهذا واجبكم وواجبنا كلامه واضح ويعرفونه كل من طعنو فيه واقسم بالله انهم يشاهدونه مرارا وتكرارا ولكن هذولا وجدو واوكلو على مناصب فوق واعلى من مستوياتهم حثاله اكبر انجاز حققوه والامنيه التي تحققت لهم انهم قدرو يدخلون البارات والمراقص الغربيه بعد ماعفنو في شقق الدعاره واستراحات الرذيله مستواهم اكبر من ان نرد عليهم بدليل كهذا هذا الكلام لنا نحن ومعنيون به اشكركم
ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله الشيخ ابن باز ووالديا ومن له حق علي .. آمين .. .. كلام فصل ، ولاشك .. اما كلام الرويبضات واصحاب الهوى ، فلا يؤثر على ذالك بشيء ..
مسملي
مهجد الفقراوية
مسملي
مهجد الفقراوية

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