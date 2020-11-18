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مؤسسة ابن باز ترد بمقطع له عن " عدم دوران الأرض "

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مؤسسة ابن باز ترد بمقطع له عن " عدم دوران الأرض "

الرياض (صدى):
نشرت مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية، مقطع فيديو عن قوله حول مسألة دوران الأرض من عدمه.

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، رأيه في مسألة دوران الأرض من عدمه، مؤكدا أن كلٌّ من القولين له دليله وحجته دون أن يقوم بتكفير أحد، موضحا أن كل رأي له اعتقاد وله علم.

وكانت المرتزقة اليمنية توكل كرمان، قد تطاولت على الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، تنفيذا لأغراض الماسونية وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأعتذر الشيخ عبدالسلام كرمان، والد الإخوانية اليمنية، عما بدر منها واصفا تصرفها بـ " قلة أدب" مؤكدا أنه تبرأ منها، لافترائها على ابن باز.

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أحدث التعليقات

زاير
ضل من كان الاعمي يهديه ويدله .
احمد
رحم الله العلامه ابن باز وجزا الله المؤسسه والقائمين عليها خير الجزاء والله لو مارديتو واعلم انه ردكم هذا دفاعاً عنه رحمه الله وهذا واجبكم وواجبنا كلامه واضح ويعرفونه كل من طعنو فيه واقسم بالله انهم يشاهدونه مرارا وتكرارا ولكن هذولا وجدو واوكلو على مناصب فوق واعلى من مستوياتهم حثاله اكبر انجاز حققوه والامنيه التي تحققت لهم انهم قدرو يدخلون البارات والمراقص الغربيه بعد ماعفنو في شقق الدعاره واستراحات الرذيله مستواهم اكبر من ان نرد عليهم بدليل كهذا هذا الكلام لنا نحن ومعنيون به اشكركم
ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله الشيخ ابن باز ووالديا ومن له حق علي .. آمين .. .. كلام فصل ، ولاشك .. اما كلام الرويبضات واصحاب الهوى ، فلا يؤثر على ذالك بشيء ..
مسملي
مهجد الفقراوية
مسملي
مهجد الفقراوية

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