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15 ألف جامع جاهز لصلاة الاستسقاء اليوم الخميس

Time منذ 27 دقيقة
Views 1381
15 ألف جامع جاهز لصلاة الاستسقاء اليوم الخميس

الرياض (صدى):
جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرابة الـ 15 ألف جامع بمختلف مناطق المملكة وفق البروتوكولات الصحية، لاداء صلاة الاستسقاء التي دعا لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، غداً تأسياً بسنة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -.

وحددت الوزارة مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المدن الرئيسة بمناطق المملكة، حيث بينت أن موعد إقامتها بعموم المناطق بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الأئمة والدعاة بتذكير المصلين بفضل أداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
لا يهمونك انا مجنونك
ماباقي الا هالرويبضة تنطق وتنظر وتتشدق العجوز الشمطاء
ابن حزم
التجار ضاربين في وزارة الموارد البشرية بالحائط ولا دروا عن انظمتكم ياوزارة الموارد البشرية
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..

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