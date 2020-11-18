شاهد.. جمال عارف: البلطان أفضل رئيس نادي موجود الآن

طلال الغامدي (صدى):
اعتبر الإعلامي جمال عارف، أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب، من أذكى المتواجدين في الشارع الرياضي.
وقال عارف خلال برنامج " الدوري مع وليد " : " البلطان منذ بدايته في نادي الحزم، دفع وحقق الملايين، وطور من نفسه كثيرًا " .
وتابع: " البلطان عمل الكثير من أجل الشباب ووضع لبنة أساسية في النادي، وهو أفضل رئيس نادي موجود الآن من حيث الخبرة والتمرس " .
ووصف عارف البلطان بأنه " رجل مالي الخانة " واستفاد من وضعه السابق - على حد قوله-.
وأشار إلى أن من يهاجمون البلطان ربما لديهم أهداف شخصية، مضيفا: " البلطان له بصمة كبيرة في الشباب، وسريع في الوصول لمرحلة ممتازة من الاحترافية " .
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